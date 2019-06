Fazendeiro é multado em R$ 3,3 mil por desmatamento

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Foram desmatado 10,22 hectares de vegetação nativa

Um homem de 44 anos foi autuado por desmatamento de 10,22 hectares de vegetação nativa. O crime aconteceu no município de Corguinho. O proprietário foi autuado em R$ 3,3 mil.

Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA) autuação deu-se durante vistoria referente à operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate e prevenção ao desmatamento ilegal.A desvegetação verificada por imagem de satélites ocorrera entre 2013 e 2015 e já havia pastagem no local. A madeira produto da supressão vegetal não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O autor responderá pelo crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.