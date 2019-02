Estelionatários que faziam compras com cheques furtados são presos no interior

Tamanho do texto

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (20), dois homens, acusados de aplicar golpes em vários estabelecimentos comerciais da cidade de Itaquiraí, a 408 km de Campo Grande. Segundo a polícia, eles compraram produtos em pelo menos seis lojas nos últimos dia utilizando cheques furtados.

A dupla de estelionatários foi encontrada após tentar efetuar um pagamento com um cheque da Cooperativa Sicredi, que possuí registro de furto datado de 25 de abril de 2015. Em seguida, policiais civis do município realizaram diligências na região e conseguiram localizá-los. Na ocasião, foram apreendidos os objetos adquiridos na empresa da vítima e um outro cheque, de titularidade do mesmo correntista, de R$ 900.

Os policiais ainda constataram que, na mesma data, os autores tinham tentado dar o golpe em outro comerciante, que apenas não aceitou os cheques deles porque já havia recebido um por uma venda feita aos mesmos no dia anterior. Os policiais ainda apuraram que outros quatro cheques, cujo pagamentos foram negados pelo sacado, foram repassados no comércio da cidade nos últimos dias.

As vítimas dos golpes ainda não foram identificadas, mas a polícia investiga o caso.