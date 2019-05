Especialistas em furto de casas são presos

Divulgação/PC Integrante da quadrilha segue foragido

Após furtar duas casas nesta segunda-feira (20) Felipe, de 20 anos, e Osvaldo, 23 anos, foram presos. Os assaltantes faziam parte de uma quadrilha especializada no furto de residências. As prisões aconteceram nos Bairro Tijuca e Aero Rancho, em Campo Grande. Um terceiro envolvido será apresentado pela polícia nesta terça-feira (21) e o quarto, já identificado, está sendo procurado

A dupla escolhia uma casa aleatória e para conferir se não havia ninguém no local eles batiam palma e depois pulavam o muro. Os bandidos agiam de forma orquestrada, cada um tinha uma tarefa. Felipe era o especialista em arrombar as portas. Dentro da residência eles reviravam tudo e levavam os objetos de maior valor.

Com a dupla foram apreendidos R$ 1,7 mil, maconha, cocaína, três televisões, bijuterias e as placas adulteradas. A quadrilha usavam um Honda Civic, Celta e uma Saveiro com para cometer os crimes. Os bandidos serão indiciados por tráfico de drogas, adulteração de veículos, furto qualificado e associação criminosa, de acordo com o delegado Hoffman D'Avila, responsável pelo caso.