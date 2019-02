Em Rio Brilhante, PRF recupera dois veículos roubados no MT

Tamanho do texto

PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta quinta-feira (21), no km 309 da BR-163 em Rio Brilhante, dois carros roubados em Mato Grosso.

Durante fiscalização a equipe da PRF avistou dois veículos com atitudes suspeitas, com isso os policiais iniciaram acompanhamento tático para realizar a abordagem. Após alguns quilômetros os carros aumentaram a velocidade e adentraram em uma estrada de terra, sendo abandonados logo em seguida. Um dos veículos colidiu com uma porteira.

Os ocupantes fugiram para dentro da vegetação, mas um deles, homem de 20 anos, foi encontrado e confessou que ele e outras pessoas estavam transportando carros roubados.

Os dois foram roubados em Mato Grosso, em 20/01/2019 e 04/02/19 respectivamente.

Ele também revelou que havia pego o primeiro carro em Cuiabá/MT e levaria até Ponta Porã, onde receberia R$ 2 mil pelo trabalho, mas disse estar como passageiro no veículo e que o segundo veículo era transportado por um casal.

O preso foi encaminhado, juntamente com os veículos, para Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.