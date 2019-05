Dupla é presa ao fornecer “kit alcoólico” a quatro menores

Divulgação/GMD Bebidas também foram apreendidas pelos Guardas Municipais e o grupo levado para a delegacia

Dois jovens foram presos em flagrante na praça Antônio João, em Dourados, durante a madrugada de domingo (19) ao fornecer o “kit” de bebidas alcoólicas para quatro menores de idade.



De acordo com a Guarda Municipal, a equipe abordou o grupo com seis pessoas por volta das 4h em atitude suspeita ouvindo músicas, fumando e ingerindo alguma bebida que foi verificado sendo alcoólico. Ainda segundo a GM, eles apresentavam sinais de embriaguez com olhos vermelhos e odor etílico.



A equipe descobriu que quatro das seis pessoas eram menores de idade, entre 12 e 17 anos, que quando questionados o que estavam fazendo responderam que estavam "tomando o kit" um tipo de bebida alcoólica preparada com a mistura de voodka, energético e guaraná.



Segundo relatos dos envolvidos a bebida foi comprada pelos dois maiores de idade que estavam ali, um rapaz de 36 anos morador no Jardim Novo Horizonte e um jovem de 19 anos morador no Bairro parque de Lago.



Diante do flagrante a bebida foi apreendida e esses dois rapazes foram presos pelos Guardas Municipais por fornecerem bebidas alcoólicas a menores, sendo todos encaminhados a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.