DOF apreende quase 40 kg de cocaína

Durante um bloqueio policial na região de Eldorado (MS), os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam quase 40 kg de cocaína dentro de um veículo Fiat Siena. O caso aconteceu no último domingo (26) na região de Eldorado (MS). A carga é a maior apreensão realizada pelo DOF em 2019 desse tipo de entorpecente.

O carro Siena era conduzido por um homem de 47 anos e tinha um passageiro de 53 anos.

De acordo com a assessoria, o autor informou para a policial que veio no dia 23 de maio, juntamente com o passageiro. Eles foram até a cidade de Amambai e aguardaram orientações para pegar o veículo.

Com a droga eles iriam seguir viagem, porém o destino não foi revelado. Os autores foram ouvidos e autuados em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas