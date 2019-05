Desarticulada quadrilha que roubou malote

Divulgação/PC-MS Edmar, Sidimar e Anderson

Sidimar Domingos Padoam de 36 anos, Edmar de Almeida Barros de 33 anos, ambos de Nova Andradina e Anderson Gonçalves Teles de 34 anos, de Dourados, foram presos horas depois de roubar um malote. O caso aconteceu na última segunda-feira (27). Edmar e Anderson já estavam sendo investigados pela polícia. or suspeitas em outros crimes de roubos ocorridos no município.

Um empresário de Batayporã do ramo de postos de combustíveis,foi rendido pelos assaltantes que estavam numa motocicleta. Um dos autores chegou a apontar uma arma de fogo para a vítima, que não reagiu e "jogou" o malote com o dinheiro.

Após análise das imagens, os policiais constataram que as características físicas de um dos assaltantes eram compatíveis com as de Sidimar e imediatamente avisou a outra equipe da SIG que estava em vigilância a residência de Edmar para ficarem em alerta caso visualizassem Sidimar entrando ou saindo da casa. Depois de alguns minutos, os policiais que estavam em campana visualizaram Sidimar e o Edmar deixando a residência juntamente com mais dois indivíduos, todos indo em direção a um veículo Mercedes-Benz, cor preta, de propriedade de Edmar, que estava estacionado na rua para deixarem o local.

Ao abordarem o quarteto, um acabou fugindo em direção a um matagal, ficando apenas Edmar, Sidimar e Anderson. A outra equipe chegou e todos foram revistados, onde o trio estava com grande quantidade de dinheiro. Na cueca de Sidimar os policiais encontraram R$ 18 mil.

Em vistoria no imóvel, os policiais encontraram ainda com o motor quente, a motocicleta utilizada no assalto, malotes vazios com papéis da vítima e as roupas utilizadas no crime pelos criminosos, os capacetes e uma espingarda de pressão torneada para caber munições calibre 22, de propriedade de Edmar. Conforme o Jornal da Nova a arma utilizada no crime não foi localizada.