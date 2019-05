Com som alto e embriagado, homem é preso

Ao dar voltas com sua caminhonete branca, com sol alto e embriagado, Robson R.O, de 38 anos, foi preso. O caso aconteceu no último sábado (18) no município de Ribas do Rio Pardo.

Robson estava dando voltas com o veículo, quando um delegado, que mora na região, percebeu o excesso de som.

A Polícia Militar foi acionada e ao abordar o motorista, ele confessou que havia bebendo desde do dia anterior (17). O acusado também admitiu o volume excessivo do som. O autor foi encaminhado para a delegacia e autuado por embriaguez ao volante e perturbação do sossego. O carro foi encaminhado para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)e o som retido na unidade policial, de acordo com a assessoria da Polícia Civil.