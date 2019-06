Ciclista denuncia assalto de garoto de programa

Marco Ribeiro/ O Vilante Caso foi denunciado ainda na manhã desta segunda-feira

Um homem de 33 anos denunciou um assalto durante a madrugada desta segunda-feira (17) na região central de Dourados. De acordo com a denúncia, ele foi abordado por um garoto de programa armado que levou seu aparelho celular.



De acordo com a vítima, ele estava com sua bicicleta e foi parado pelo acusado por volta das 4h40 que lhe ofereceu seus “serviços”. Na sequência, o homem anunciou o assalto munido de uma faca.



Após pegar o celular, o acusado saiu correndo do local. Aos policiais, a vítima descreveu as características do bandido sendo: moreno, sem barba, forte, cabelos curtos e aparentava ter 25 anos.