Choque realiza pente-fino no PED

Arquivo/Dourados News Choque entrou com equipamentos e cães farejadores.

Após o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira determinou que os policiais militares do Batalhão de Choque realizassem um pente-fino nessa manhã (22) na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

O motivo é por um motim que iniciou na tarde de ontem (21), após agentes penitenciários receberem a denúncia de um túnel em construção. Inicialmente a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) havia informado que os presos estavam não fora das celas, negou o motim e disse que a situação estava sob controle.

Até o fechamento da matéria os agentes já estavam dentro da penitenciária com equipamentos e cães farejadores. O pente-fino acontece no Setor B-4, conhecido como 'ala do PCC'.

Ontem os agentes penitenciários foram impedidos pelos presos de realizar a vistoria. No fim da tarde, foi interrompido o fornecimento de água e energia para esse bloco, onde estão pelo menos 140 presos.