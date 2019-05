Celulares roubados são levados para o camelódromo

Tamanho do texto

A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira uma operação no Camelódromo de Campo Grande e as lojas ao redor. O motivo a princípio é a revenda de celulares roubados. Quatro comerciantes do centro comercial foram alvos da operação. Apenas uma pessoa foi encaminhada para prestar esclarecimento e quatro motocicletas foram apreendidas.

Reprodução/Internet Celulares roubados são vendidos no Camelódramo

Conforme o delegado Reginaldo Salomão desde 2016 para 2019, praticamente 90% dos casos de latrocínio eram de roubos de celulares, sendo que as vítimas preferenciais dos bandidos são mulheres e jovens da periferia com idade de 18 a 20 anos. Em primeiro momento a operação será uma orientação aos comerciantes e logo depois será realizada a fase de repressão.

Durante a operação foram apreendidas quatro motocicletas em torno do camelódromo. A ação contou com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), equipes da Guarda Municipal, Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizada (Deco ) e Delegacia de Homicídios (DEH) deram apoio à operação.

Foi disponibilizado o número (67) 99986-0295 para denúncias.

Martin Cooper - Nome da operação é em homenagem ao Martin Cooper, apontado como criador do celular.