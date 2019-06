Casal de idosos são reféns em assalto

Divulgação/DOF Autores foram detidos ao serem abordados em bloqueio policial

Um casal de idosos de 61 e 65 anos, foram reféns em um assalto na cidade de Mundo Novo. O autor de 21 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido. O caso aconteceu na ontem (9)

O jovem e o adolescentes foram abordados durante fiscalização do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Eles estavam com o veículo Fiat Strada das vítimas, sem as placas de fiscalização. Durante a abordagem os autores confessaram que tinham roubado o carro.

A equipe policial foi até a casa das vítimas e as encontraram amarradas no banheiro. O casal relatou que a mulher foi surpreendida pelos autores e obrigada a ligar para o marido que estava em um velório. Quando o homem chegou na casa, ambos foram amarrados e presos dentro do banheiro. Os acusado foram detidos e levados para a delegacia do município.