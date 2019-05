Carregamento de cocaína avaliado em mais de R$ 3 milhões é apreendido em MS

Tamanho do texto

Divulgação/PRF

Carregamento de cocaína, avaliado em mais de R$ 3 milhões, foi apreendido por policiais rodoviários federais nesta quinta-feira (9), na BR-060 em Camapuã.A carga, que pesou 120 quilos, era transportados em fundo falso de uma SUV

Durante fiscalização, equipe abordou o motorista de um Duster, de 51 anos, que tinha como passageira uma mulher de 20. Os dois se mostraram muito nervosos com a abordagem e se contradiziam ao responder perguntas sobre a viagem.

Foi feita vistoria no veículo e encontrado um fundo falso no porta-malas, com 116 tabletes de cocaína. Após pesagem totalizaram 120 quilos da droga. Considerando o valor de R$ 25 mil para o quilo da droga, se vendido em São Paulo por exemplo que é um dos maiores mercados consumidores, segundo fontes policiais, a droga estava avaliada em mais de R$ 3 milhões.

O traficante revelou que pegou a cocaína em Ponta Porã e que iria para Uberaba (MG). Ele não informou quanto receberia pelo transporte do ilícito. Os dois ocupantes foram presos e encaminhados, juntamente com a droga e o automóvel, para a Delegacia de Polícia Civil em Camapuã.