Caminhoneiro oferece dinheiro para fugir de inflação

Divulgação/PMR Fiscalização na rodovia MS-306 continua nos próximos dias

Ao ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) um caminhoneiro de 28 anos, foi preso ontem (19), durante fiscalização de trânsito na MS-306. O autor também foi autuado por transporta o equipamento cronotacógrafo do caminhão estava em desacordo com a regulamentação do CONTRAN.



O caminhão foi liberado para outro condutor habilitado. O caminhoneiro foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça.



A fiscalização na rodovia esta acontecendo desde sábado (18) no trecho que liga o Estado de Mato Grosso até Cassilândia com a finalidade de prevenir acidentes e a prática das infrações de trânsito.



Conforme a assessoria, até o final da tarde de domingo, os policiais fiscalizaram cerca de 150 veículos, emitiu 24 notificações por infrações de trânsito, 02 veículos foram recolhidos ao pátio do DETRAN. As ações continuam nos próximos dias naquela região.