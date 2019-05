Bêbado, ex-marido agride mulher

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Vítima foi socorrida por vizinhos que acionaram a polícia

Ao receber o filho uma mulher de 43 anos, foi agredida pelo ex-marido de 50 anos que estava embriagado. O caso aconteceu dia 20, em Campo Grande. A vítima teve agressões no no rosto, braços e joelhos.

Conforme o registro policial, o homem começou a xingar a mulher, quando chegou na residência da vítima. Após as agressões verbais, ele a agrediu com socos, além de jogá-la contra o parabrisa do carro.

A polícia foi acionada por vizinhos. A vítima tem uma medida protetiva contra o ex. Ele foi autuado por dirigir embriagado e violência doméstica.