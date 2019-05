Bandido foge nadando após capotar carro com 1 tonelada de droga

Divulgação Droga ficou espalhada na pista após a capotagem do carro

A Polícia Militar segue em busca do traficante que fugiu ao pular no rio Pardo após capotar o veículo Kia Sorento carregado de 1 tonelada de maconha sobre a ponte, na segunda-feira (6), em Bataguassu, divisa do Estado de São Paulo.



De acordo com as informações da polícia, uma equipe se deslocava para dar apoio a uma ação em Santa Rita do Pardo quando o motorista do veículo citado se assustou e fugiu em alta velocidade alarmando os policiais que iniciaram o acompanhamento tático.



Ao passar pela ponte, o traficante perdeu o controle da direção e capotou o carro. Após o acidente, ele se jogou sobre o rio para fugir da prisão em flagrante. Diversos tabletes da droga ficaram jogados sobre a pista da MS-395 que ficou interditada nos dois sentidos para remoção do veículo.



A polícia diz que o traficante nadou por cerca de 1 km e depois entrou em uma mata onde não foi mais visto. Os policiais chegaram a usar um barco nas buscas, porém, não foi possível encontrá-lo. A Polícia Militar Ambiental (PMA) também ajudou nas buscas.