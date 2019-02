Após ‘visita’ da PF, Fiems nega envolvimento em esquema de fraudes

Divulgação/Fiems Sede da Federação das Indústrias de MS foi alvo de operação da PF nesta manhã

Após ‘batida’ da Polícia Federal na sede da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) na manhã desta terça-feira (18), como parte da Operação Fantoche, a entidade publicou nota de esclarecimento no qual nega envolvimento com organização que desviou mais de R$ 400 milhões em contratos.

Os agentes estiveram nesta manhã no prédio da Federação em busca de informações sobre projetos que foram executados de 2010 a 2013. Eles investigam esquema de corrupção feito por um grupo de empresas de fachadas, que atuava há 17 anos sob controle da mesma família, e que teria desviado recursos de contratos firmados diretamente com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S.

Na nota, a entidade afirmou que, em Mato Grosso do Sul, todos os serviços “se deram por meio de processo de licitação, na modalidade concorrência, e foram executados com as respectivas prestações de contas aprovadas pelos órgãos de controle”.

Por fim, afirmou que permanece à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento.