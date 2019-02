Após vídeo gravado por médica, homem que agredia esposa é preso

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na última sexta-feira (22), José de Souza (61), por praticar maus-tratos contra sua esposa idosa e sem discernimento. O autor foi preso após uma médica ir à casa da família para fazer um atendimento e gravar as agressões em vídeo. Caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo, a 90 km de Campo Grande.

Conforme averiguado, os policiais foram acionados por profissionais de saúde em razão de um vídeo gravado, em que o agressor chega a dar tapas no rosto da vítima, bem como xingá-la, enquanto está dando refeições a ela. Quem conseguiu gravar as imagens foi uma médica, que foi até a residência do casal para tratar da vítima e registrou, com seu celular, toda a cena de maus-tratos.

Em conversa com profissionais de saúde do Hospital Municipal, que já trataram da vítima, os policiais civis ficaram sabendo que já não era a primeira vez que o autor maltratava sua esposa. Vizinhos do casal confirmaram que o homem é agressivo e costuma violentar física e verbalmente a esposa e a irmã.

De posse dessas informações, e imediatamente depois de assistirem ao vídeo gravado, foram até a residência do casal e deram voz de prisão ao autor pelo crime de violência doméstica, encaminhando-o à Delegacia para a tomada das providências legais.

O homem está custodiado à disposição da Justiça, posto que não fora fixado qualquer valor a título de fiança.