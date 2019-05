Após morte de traficante, cães acham droga

Divulgação/Choque Denúncia anônima levou ao entorpecente

Com o apoio de cães farejadores o Batalhão de Choque da Polícia Militar, encontraram quase de 30 quilos de maconha escondidas em um matagal próximo à casa do traficante Leônidas Barbosa, 43 anos, que morreu no último domingo (19) em uma troca de tiros. O caso aconteceu no Jardim Monumento, em Campo Grande.



O entorpecente foi descoberto por meio de uma denuncia anônima. Os policiais foram até uma mata próxima a Avenida Osvaldo Aranha. Os policiais encontraram 29 tabletes e 18 porções de maconha. Próximo ao local também foi localizado uma tenta de lona e rolos plásticos, usando na preparação das porções. Conforme o Choque a suspeita que a droga pertencesse a Leônidas que morreu durante uma troca de tiros.



Morte

Leônidas morreu ao trocar tiros com a polícia no último domingo (19). O autor estava na sua residência acompanhado de Alex Dias Bonardo, 33 anos, quando os policiais chegaram. Na troca de tiros o traficante morreu. Alex fugiu, porém acabou sendo localizado em um matagal e preso. Dentro da casa os policiais encontraram 10 kg de maconha, uma pistola ponto 380 e um revólver calibre 38.

Divulgação/Choque Droga estava escondida em uma mata

Divulgação/Choque Tenta e entorpecente estava próximo da casa de traficante morto