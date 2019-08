Após “fechar” viatura, bêbados chamam policiais para porrada

Dois homens chamaram os policiais para a ‘porrada’ após fecharem uma viatura descaracterizada do Grupo de Operações e Investigações (GOI). O caso acontece no último domingo (18) na Vila Piratininga, em Campo Grande.



Segundo o boletim de ocorrência os policiais seguiram o veículo após serem fechados. Na abordagem o motorista foi flagrado com uma lata de cerveja na mão. Quando os autores desceram do carro chamaram os policiais para a porrada. Na ação o condutor chegou a tirar a camiseta e foi para cima de um policial, onde eles acabaram brigando.



Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, onde foi constatado a embriaguez.