Ao realizar corrida motorista é sequestrado

Ilustração/Reprodução Polícia segue em busca dos autores

O motorista de aplicativo, Daniel de Brito, 29 anos, foi sequestrado por cerca de 10h. O caso aconteceu na terça-feira (21), Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Para a polícia a vítima relatou que estava parada em uma avenida próximo a um shopping, quando foi abordada pelos autores.

Os assaltantes perguntaram se Daniel era motorista de aplicativo e se podia realizar uma corrida até o Bairro Dom Antônio Barbosa. Conforme o boletim de ocorrência, o assalto foi anunciado durante o trajeto. Armados um dos autores ameaçou a vítima com um revólver.

Daniel foi levado para uma casa, onde foi amarrado com tiras de pano e ficou trancado em um quarto. Depois de horas, os assaltantes colocaram a vítima no porta-malas e o levaram para a região do museu José Antônio Pereira, onde foi liberado. O veículo Fiat Uno, celular e R$ 130 foram levados da vítima.