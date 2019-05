Anta é resgatada de dentro de fossa

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Anta foi solta no local

Uma anta caiu dentro de uma fossa em uma residência no município de Terenos, nas proximidades do rio Aquidauana. A fossa estava fechada, porém, a tampa não resistiu ao peso do animal.

Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, o dono da residência não mora no local. Vizinhos que acionaram os policiais. O Corpo de Bombeiros e um veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) também foram chamados

Para resgatar a anta, as equipes resolveram escavar, aumentando a boca da fossa para que o animal fosse resgatado com menos riscos.Depois de ser resgatado o animal foi avaliado e por não apresentar ferimentos foi solto no local.