Acusado de matar criança relatou que era ‘brincadeira’

Divulgação/PC Criança se ajoelhou e rezou

Acusado de assassinar Luis Otávio Santana de Lima, 11 anos, Ivan Alyffer Albuquerque Rocha, 23 anos, foi preso e durante depoimento disse várias vezes que tudo não passou de ‘brincadeira’. Luís morreu no fim da tarde de sábado (8), na Fazenda Furnas, em Sidrolândia.

De acordo delegado Diego Dantas, titular da Polícia Civil de Sidrolândia, o homicídio ocorreu no retorno de um passeio, que o autor havia levado a vítima. Conforme o depoimento do irmão de Luís "Ele mandou meu irmão ajoelhar em meio da mata e disparou". O autor tentou fugir em meio a vegetação, porém foi contido pelos moradores do local.

O autor, em interrogatório, afirma que o tiro foi acidental, mas os elementos de informação colhidos até o momento indicam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva pela prática de homicídio doloso, necessários para lavratura de auto de prisão em flagrante, com o consequente indiciamento. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário, onde deverá passar pela audiência de custódia.