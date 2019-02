Acusado de estrangular mulher com correia, Nando diz que não conhecia a vítima

Caroline Carvalho Audiência foi realizada via videoconferência, pois o preso está com pneumonia e recusa-se a ser medicado.

Foi à júri popular nesta quarta-feira (20), o serial killer Luiz Alves Martins Filho, mais conhecido como "Nando", acusado de matar e desaparecer com o corpo de 16 pessoas no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Na sessão de hoje, a quarta que responde por denúncias de homicídio, ele é julgado por suposta participação na morte de Jennifer Pereira dos Santos, de 16 anos, estrangulada com uma correia de máquina de lavar, em março de 2016.

“Nando” é acusado de assassinar a jovem por vingança, após descobrir que ela tinha furtado duas peças de roupa da sua casa para comprar drogas, e esconder o corpo em lugar ermo, próximo ao aterro sanitário, onde outras vítimas também foram sepultadas. Em depoimento no Tribunal do Júri, Nando disse que só conhecia a vítima 'de vista' e que foi forçado a confessar o crime à polícia.

"Bateram em mim na delegacia e colocaram sacolinha na cabeça, até eu confessar o crime. Eu fui aleijado por bandido que é polícia. Eu não matei ninguém, não aguento mais falar de homicídio", disse, bastante nervoso e quase chorando.

O depoimento foi por videoconferência, de dentro do Instituto Penal de Campo Grande, pois ele está com pneumonia e se recusa a tomar medicamentos. O comparsa, Michel Henrique Vilela Vieira, também esteve no tribunal do júri, mas se recusou a falar. Ele é acusado de ter envolvimento no crime, ao imobilizar a vítima enquanto era enforcada por Nando, e vigiar o local quando ela foi enterrada.

Ao ser questionado sobre o que a vítima fazia, Nando respondeu "Nada, só fumava droga e roubava". Ele nega que tenha matado a adolescente, e atribui o crime ao "Vasco", seu amigo, como sempre faz em outros julgamento. Vasco, no entanto, é um personagem não-identificado, e suspeita-se que ele seja inventado.

O Capital News está acompanhando o julgamento, e neste momento, estão sendo ouvidos a acusação e as testemunhas.