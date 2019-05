Sesi oferece 13 vagas para pessoas com deficiência

Divulgação Vagas estão distribuídas pelos Estados

Pessoas com Deficiência (PCD) podem fazer parte da equipe de trabalho do Sesi nos municípios de Campo Grande (4 vagas), Três Lagoas (2 vagas), Dourados (2 vagas), Corumbá (2 vagas), Maracaju, Naviraí e Aparecida do Taboado (uma vaga para cada).

O salário é de R$ 1.028,09, mais benefícios como auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-transporte, auxílio-dependente, entre outros. Os colaboradores irão atuar como auxiliares administrativos, registrados com CLT, com expediente de 8 horas, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino. O candidato também deverá comprovar experiência de no mínimo 6 meses na área, conforme previsto em edital. Formações técnicas, pós-graduação e/ou cursos adicionais (acima de 30 horas) correlatos à vaga também poderão ser encaminhados no e-mail para critérios de análise curricular.

Para concorrer a essa oportunidade, interessados deverão encaminhar currículo, laudo médico e comprovante de escolaridade até o dia 2 de junho para o e-mail rh@sfiems.com.br e especificar no assunto “APS 26/2019 - Auxiliar, nome completo do candidato APS 26/2019 (referente ao código da vaga).

Serviço - O edital do APS 26/2019 pode ser conferido acessando o link: http://www.fiems.com.br/public/processoseletivos/aps_sesi_2019_026_1.pdf