Provas para seleção de estagiários do TJMS serão aplicadas neste domingo

As provas do processo seletivo para estagiários do TJMS serão realizadas neste domingo (21), das 8h às 11h na Universidade Católica Dom Bosco – UCDB – Bloco C, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande.

Divulgação Portões estarão abertos a partir das 7h



Estão inscritos para a seleção 1.018 estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis e Direito.



O portão de acesso ao Bloco C será aberto às 7 horas e fechado às 8 horas. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá entrar no prédio para a prestação de prova, sob nenhuma hipótese.



Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação, com foto, comprovante de pagamento de inscrição (para efeito de comprovação complementar do candidato regularmente inscrito) e caneta esferográfica de cor azul ou preta.