Processo seletivo para contratação de motoristas é aberto pela Prefeitura da Capital

Divulgação/PMCG Vaga é para seleção de Motorista de Transporte Escolar e Motorista de Veículos Pesados para atuar na Rede Municipal de Ensino – REME.

Nesta terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Motorista de Transporte Escolar e Motorista de Veículos Pesados para atuar na Rede Municipal de Ensino – REME.

De acordo com o edital nº 04/2019-01, o processo seletivo é regido com fundamento nos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011. Conforme o edital, as regras para seleção de pessoal, são referentes a contratação por período de 12 (doze) meses, para atuar na função de Motorista de Transporte Escolar e Motorista de Veículos Pesados na SEMED.

Entre as atribuições principais do motorista escolar estão: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, respeitando o intervalo interjornada e demais disposições legais relativas ao trabalhador. Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente mapeados pela Secretaria Municipal de Educação.

Além destas, também são atribuídas: Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e segurança do veículo enquanto estiver em sua posse. Testar os veículos, diariamente, quanto aos itens de segurança e bom funcionamento, tais como sistema de freios e embreagem, limpadores de parabrisas, funcionamento dos cintos de segurança, calibragem e estado dos pneus, níveis de água e óleo do motor e combustível.

Já para o motorista de veículos pesados estão: Conduzir veículos automotores leves e pesados destinados ao transporte de passageiros e cargas, conservação e manutenção dos veículos colocados à sua disposição, auxiliando na carga e descarga dos materiais e equipamentos transportados, bem como na realização do apoio operacional. Controlar a carga e descarga do material transportado, orientando a sua organização no veículo para evitar acidentes.

São consideradas também como função do motorista: Zelar pela conservação e vistoria do veículo, encarregando-se do transporte e da entrega dos materiais que lhe forem confiados. Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada detrabalho, comunicando qualquer defeito existente, mantendo os veículos em perfeitas condições de funcionamento, realizando, inclusive, reparos de emergência. Realizar, obrigatoriamente, outras atividades relacionadas à área de atuação e demandadas pela chefia imediata para fiel cumprimento ao contrato de trabalho.

Os interessados poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processo seletivo, no período das 10h, do dia 23 de maio, às 16h do dia 24 de maio, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Outras informações sobre o edital de seleção podem ser obtidas pelo acesso ao site da prefeitura, no link para o Diário Oficial, através do endereço eletrônico: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.