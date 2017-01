Instituição oferece 40 vagas em curso técnico de Administração

Estão abertas as inscrições para o curso técnico de administração da unidade da Avenida Eduardo Elias Zahran do Senac. Interessados em uma das 40 vagas oferecidas pela instituição desde a última segunda-feira (9) devem procurar a unidade para se inscrever.



As vagas são gratuitas e garantidas por ordem de inscrição. Para ter direito a uma vaga, o candidato precisa atender aos pré-requisitos do curso, como estar cursando no mínimo o segundo ano do ensino médio ou 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos.

O curso oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador.

Incrições devem ser feitas no mesmo local onde as aulas serão ministradas, na avenida Eduardo Elias Zahran, 529, Vila Santa Dorotéia, das 8h às 12h e das 13h às 17h.



As aulas estão agendadas para começar no dia 06 de fevereiro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.