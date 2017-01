Funtrab oferece 55 vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) disponibiliza 55 vagas de emprego para a semana em Campo Grande. Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas devem comparecer à rua 13 de maio, 2773, Centro.



O candidato deve levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento.



Vagas em destaque, com a descrição das exigências e salário:



Ajudante de carga e descarga de mercadorias (Vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência – PCD), deve ter o ensino fundamental e não exige experiência, salário R$ 995 + ticket alimentação e assistência médica.



Barman com experiência e o ensino médio, salário R$966 + gratificações. Chapeiro (2 vagas) – Exigem-se experiência e o ensino médio, salário R$966 + gratificações.



Garçom (5 vagas) com experiência e o ensino médio ,salário R$ 966. Mecânico de refrigeração com experiência e o ensino médio, salário R$ 937 + vale alimentação. Recepcionista Atendente (2 vagas) com experiência e o ensino médio, salário R$ 1.300. Torneiro mecânico com experiência e o ensino fundamental incompleto.