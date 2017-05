Funsat oferece diversas vagas de emprego, nesta sexta-feira

Tamanho do texto

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece centenas de vagas para trabalhadores de Campo Grande, nesta sexta-feira (19).

Entre as vagas, há oportunidade agente de venda de passagens; Arte-finalista; ajudante de padeiro; atendente de cafeteria; 3 vagas para atendente de farmácia e atendente de mesa.



Também há vagas para auxiliar de contabilidade; corretor de imóveis; caseiro; chefe de departamento pessoal; 3 vagas para cozinheiro de restaurante; cozinheiro de serviço doméstico e 2 vagas para instalador de alarme.



Há, também, 3 vagas para farmacêutico e 8 vagas para pintor de obras, além de 10 vagas para Potadores de Deficiência na àrea de vendas.



Os documentos necessários para fazer cadastro ou retirar encaminhamento são: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.



Além destas, há diversas outras oportunidades disponíveis na Funsat. Os interessados podem consultar através do site www.capital.ms.gov.br/Funsat, ou pessoalmente. A funsat fica localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581.