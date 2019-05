Curso Técnico em Agropecuária abre 150 vagas nesta segunda (03)

Divulgação/Famasul Cerca de 170 alunos já estão em processo de ensino

O Curso Técnico em Agropecuária recebe inscrições a partir desta segunda-feira (03). O processo seletivo é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Mato Grosso do Sul (Senar/MS), destinado a pessoas que tenham interesse em ingressar no mercado de trabalho rural. São ofertadas 150 vagas, com início das aulas previsto para agosto.

Para participar da seletiva, é obrigatório que os candidatos tenham ensino médio completo. Conforme divulgado pela assessoria da Famasul, a qualificação é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, explica que a formação compreende conceitos de gestão, administração e controles na agropecuária, até questões mais técnicas na área de produção vegetal e animal, entre outros temas de relevância para o setor.

A metodologia do curso é presencial e conta com aprendizado teórico e prático, realizado nas estruturas da Embrapa Gado de Corte. O curso terá duração de dois anos, dividido em quatro semestres. Atualmente, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte possui 170 alunos já em processo de ensino.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas apenas pelo site do Senar/MS, a partir do dia 03. O pré-requisito é ter ensino médio completo. O processo seletivo acontece em etapas de inscrição, análise do histórico escolar e entrevistas.

A capacitação é oferecida no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado no município de Campo Grande.