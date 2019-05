Mega-sena tem um único ganhador com aposta feita pela internet

Tamanho do texto

O concurso 2.150 da Mega-Sena sorteado neste sábado (12), teve um único ganhador com aposta realizada pela internet. O sortudo apostou com as dezenas 23 - 24 - 26 - 38 - 42 – 49 e irá receber um prêmio de R$ 289 milhões.

Este é o maior prêmio entre os concursos regulares da história. O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em São Paulo (SP). A Caixa ainda não informou a cidade do ganhador.

Ainda conforme a Caixa foram feitas 126,3 milhões de apostas nas lotéricas do país e pela internet. Para o próximo sorteio, a expectativa de prêmio é de R$ 3 milhões.

A Quina teve 838 acertadores. Cada um vai ganhar R$ 30.450,20. Outras 56.994 pessoas ganharam na Quadra. Neste caso, o prêmio é de R$ 639,59.