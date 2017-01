Cármen Lúcia vai a Manaus se reunir com presidentes do Tribunal de Justiça

Antonio Cruz/Agência Brasil Ministra Cármen Lúcia

Nesta quinta-feira (5), a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vai a Manaus discutir medidas para dar celeridade e eficiência ao julgamento nos processos criminais, com presidentes dos Tribunais de Justiça de Estados da Região Norte, do Maranhão e do Rio Grande do Norte.



Ministra irá ouvir os presidentes sobre os problemas enfrentados nos tribunais e oferecerá o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que os estados tenham mais tempo para tratar os processos em julgamento.



Cármen vê como fundamental a obtenção de um diagnóstico mais preciso. Com isso vem sendo criado um censo carcerário nacional inédito, com dois principais pontos, o primeiro é o cruzamento de dados que o poder Executivo obtém dos gestores prisionais com os dados do judiciário. A outra intenção é criar o Cadastro Nacional de Presos, individualizando a situação processual e o histórico do preso.



A junção dos resultados desses dois conceitos ajudaria ao CNJ a encontrar a concentração do problema no sistema penitenciário, onde o principal benefício seria diminuir a superlotação. (Conforme informações do site epocanegocios)