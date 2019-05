Brasil tem redução de 40% no número de fumantes nos últimos 12 anos

Deurico/Capital News Dados divulgados após pesquisa do Ministério da Saúde mostra que as pessoas com o hábito de fumar passaram de 15,6% da população em 2006 para 9,3% em 2018.

Nesta sexta-feira (31), o Ministério da Saúde divulga dados que apontam redução em mais de 90% da população brasileira do hábito de fumar. Conforme pesquisa do Ministério da Saúde, 9,3% dos brasileiros afirmaram ser fumantes em 2018. Nos últimos 12 anos, a quantidade de pessoas que fumam caiu 40% no país.

De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em 2006, os fumantes eram 15,6% da população. A pesquisa marca o Dia Mundial Sem Tabaco.

Segundo o ministério, há uma "tendência nacional de queda constante desse hábito nocivo para a saúde" no Brasil.

As capitais, com maior número de fumantes são Porto Alegre, com 14,4% das pessoas, São Paulo (12,5%) e Curitiba (11,4%).

Ainda segundo a pesquisa, os homens ainda fumam quase duas vezes mais do que as mulheres,. Entre os homens , a porcentagem de fumantes em 2018 foi de 12,1%. Já a parcela de mulheres fumantes, 6,9%. A redução do hábito de fumar entre mulheres foi de 44% no período de 12 anos.

Entre as pessoas com 18 a 24 anos, a proporção de fumantes chega a 6,7%. Entre aqueles com mais de 65 anos, os que fumam são 6,1%. Os jovens tendem a fumar mais do que os mais idosos.

O estudo também mostra que os menos escolarizados são os que mais fumam: 13% dos entrevistados com até 8 anos de escolaridade dizem ser fumantes. O menor percentual de fumantes está entre os que tiveram oportunidade de estudar por 12 anos ou mais (6,2%).