Bombeiros encontram corpo completo em Brumadinho

Corpo de Bombeiros/Divulgação Fotos mostram região onde o corpo foi encontrado em Brumadinho

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais localizou hoje (4) um corpo completo na região do Terminal de Carga Ferroviário 3, atingida pela lama de resíduos da mineradora Vale após o rompimento da barragem no Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A tragédia aconteceu há mais de quatro meses.



Por meio de nota, a corporação informou que o corpo, ainda não identificado, foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O terminal onde o corpo foi encontrado está localizado antes da área administrativa da mineradora, na frente de trabalho mais próxima ao local do rompimento.



De acordo com a última atualização da Defesa Civil de Minas Gerais, até a última quinta-feira (30), 25 pessoas seguiam desaparecidas e 245 mortes já haviam sido confirmadas após a tragédia.