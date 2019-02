Bolsonaro viaja para Foz do Iguaçu para posse da Itaipu

Instagram/Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro viajou nesta terça-feira (26) para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde participa da posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. Antes, Bolsonaro se encontra com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, que também acompanha a posse de Silva e Luna.

O general substitui Marcos Vitório Stamm, para um mandato até 16 de maio de 2022. Na ocasião, também será empossado como diretor financeiro executivo da empresa o vice-almirante Anatalício Risden Júnior.

Logo após a cerimônia, por volta das 13h, a comitiva presidencial retorna a Brasília. Bolsonaro viajou acompanhado dos ministros de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque; e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

No início da noite de hoje, está prevista reunião do presidente com lideranças partidárias na Câmara. Na pauta, as propostas do governo federal encaminhadas ao Congresso na última semana, o pacote anticrime e o projeto de reforma da Previdência.

Itaipu Binacional

A usina é recordista mundial de geração de energia, com mais de 2,6 bilhões de megawatts-horas (MWh) acumulados desde o início de sua produção, em 1984. No ano passado, a hidrelétrica abasteceu 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 90% do paraguaio e recebeu mais de 1 milhão de turistas para visitação.

A binacional do Brasil e do Paraguai conta com orçamento anual de US$ 3,5 bilhões, sendo 70% desse valor destinado ao pagamento da dívida da construção, que será quitada em 2023, incluindo juros e amortizações.