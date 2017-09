Avianca vai cobrar por despacho de bagagem em voos mais baratos

A companhia aérea brasileira Avianca vai começar a cobrar pela bagagem despachada em voos promocionais vendidos a partir de segunda-feira (25). A companhia segue a estratégia já adotada por suas concorrentes, que prevê a criação de uma classe tarifária promocional para passagens que permitem que o passageiro carregue apenas a mala de mão.



Hoje a Avianca tem quatro classes tarifárias, com condições diferentes de troca de passagem e cancelamento. Após a reestrução, serão três classes: nas duas primeiras, que são mais caras, o passageiro poderá despachar a mala sem custos adicionais; na terceira classe, poderá levar apenas a mala de mão e terá que pagar taxas adicionais para despachar a mala.



Mudança da regra da Anac

A cobrança foi permitida por uma nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovada em dezembro do ano passado, que deveria entrar em vigor no dia 14 de março. Uma liminar impediu que a regra entrasse em vigor na data prevista, mas ela foi derrubada no dia 29 de abril.



Pela norma anterior as companhias aéreas eram obrigadas a transportar sem cobranças adicionais uma bagagem despachada de 23 kg para voos nacionais e duas de 32 kg para voos internacionais.



Após a aprovação das mudanças, Azul, Gol e Latam anunciaram a cobrança de taxas para o despacho de bagagens em tarifas promocionais.