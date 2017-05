Fórum sobre Florestas debate implementação de metas globais para o setor

Marcelo Camargo/Agência Brasil Florestas são o habitat de 80% de todos os animais, plantas e insetos na terra, e cerca de 25% dos habitantes do planeta precisam das matas para sobreviver

Expandir em 3% o crescimento de florestas em todo o mundo, o correspondente a uma área de 120 milhões de hectares é uma das principais metas da 12ª sessão do Fórum sobre Florestas da Organização das Nações Unidas, que está sendo realizado desde esta segunda-feira (1º) na sede da ONU, em Nova York. As informações são da ONU News.



O evento analisa a implementação das metas globais das florestas e como alcançar os objetivos da agenda para o setor até 2030. Na semana passada, a Assembleia Geral da ONU adotou os Objetivos Globais da Floresta como parte de seu plano estratégico para 2017-2030 no setor. Para o presidente da Assembleia Geral, Peter Thomson, a saúde das matas é fundamental para o papel da humanidade no planeta.



Ele discursou na abertura do Fórum sobre Florestas lembrando que as matas são o habitat de 80% de todos os animais, plantas e insetos na terra. E cerca de 25% dos habitantes do planeta precisam das florestas para sobreviver. Segundo as Nações Unidas, as matas cobrem 30% da superfície terrestre, o que representa quase 4 bilhões de hectares.



Desafios

O Fórum sobre Florestas tem como tarefa fornecer uma plataforma global de ações para o gerenciamento sustentável das matas, evitando degradação e desmatamento. Segundo o presidente da sessão atual, o canadense Peter Besseau, o fórum está ajudando a transformar o trabalho dos especialistas no tema, tornando-o mais eficiente, ao reconhecer os desafios encarados pelos que dependem das florestas.



Os seis objetivos globais para o setor contribuem para o avanço da Agenda 2030 da ONU e também para responder às Metas de Biodiversidade de Aichi (plano que busca estabelecer ações para deter a perda da biodiversidade planetária, aprovado durante a 10ª Conferência da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), realizada na província de Aichi, Japão, e ao próprio Acordo de Paris, de mudança climática.



O brasileiro Manoel Sobral Filho, diretor do Fórum sobre Florestas da ONU, afirmou que, para construir um futuro verde e sustentável, é necessário combater a degradação ambiental, para que todos possam se beneficiar das florestas. Segundo Sobral, quando as matas são bem administradas, os benefícios são vistos em todo o mundo.



Objetivos Globais da Floresta

São seis os Objetivos Globais da Floresta:



1) Reverter as perdas florestais em todo o mundo através do gerenciamento sustentável, incluindo proteção, restauração, reflorestamento e aumento de esforços para evitar a degradação de florestas e contribuir para o esforço global contra a mudança climática;



2) Reforçar os benefícios socioeconômicos e ambientais baseados nas florestas, incluindo a melhoria da subsistência das pessoas que dependem das matas;



3) Aumentar substancialmente as áreas de proteção e de gerenciamento sustentável das florestas em todo o mundo, assim como a proporção de produtos florestais com manejo sustentável;



4) Mobilizar recursos financeiros, novos e adicionais, de todas as fontes para a implementação do manejo sustentável de florestas e fortalecer a cooperação técnico-científica e de parcerias no setor;



5) Promover a governança de plataformas para implementar o gerenciamento sustentável, incluindo o Instrumento da ONU sobre Florestas, e aumentar a contribuição das matas para a Agenda 2030;



6) Melhorar a cooperação, coordenação, coerência e sinergias sobre temas relacionados a florestas em todos os níveis, inclusive dentro do Sistema ONU e através da Parceria de Colaboração sobre Florestas por organizações-membros, bem como em setores interessados.

*Da ONU News