Cerveja Inglesa Adnams Ghost Ship chega ao Estado

Divulgação/Assessoria Ghost Ship é ganhadora da Medalha de Ouro na The Indie Beer Can Awards 2014. Festival que premia as melhores cervejas em lata do Reino Unido

Cerveja genuína Pale Ale inglesa, diferente das cervejas tradicionais conhecidas pelos brasileiros. Com coloração âmbar claro e reflexos alaranjados. Possui aroma de frutas cítricas com toque floral, sabor único, resultante da utilização de três tipos de maltes (Pale Ale, Rye Crystal e Cara), leve dulçor e amargor persistente de ótima qualidade proveniente da mistura de diversos e lúpulos americanos, notadamente o Citra.



A cerveja é uma ótima pedida acompanhada de petiscos, para os amantes de cerveja, a Ghost Ship é ganhadora da Medalha de Bronze na International Brewing Awards 2013, Medalha de Prata na 2014 International Beer Challenge e Medalha de Ouro na The Indie Beer Can Awards 2014, festival que premia as melhores cervejas em lata do Reino Unido.



English Pale Ale harmonizam com pratos de carne, dentre os quais carnes assadas, carpaccio, coelho, faisão e kebab de carne. As English Pale Ale devem ser tomadas a temperaturas de adega, entre 12 e 14 graus, para liberarem todo o sabor do lúpulo e do malte. O copo pint é bastante adequado ao estilo e sua origem.



O termo pale foi inicialmente usado para distinguir as cervejas deste tipo das Porter de Londres que eram mais fortes e escuras. As English Pale Ale clássicas não são muito claras, apresentando uma cor que varia do dourado ao âmbar ou acobreado. A grande diferença deste estilo para as American Pale Ale é a maior presença de malte, apesar das características amargas e secas do lúpulo também estarem presentes.



Na Capital, a Ghost Ship pode ser encontrada no Eita Pega Botequim, Fanaias Conveniência, T Bone Casa de Carnes e Conveniência, Bulicho Conveniência, Casa do Chef CG. No interior, a cidade de Bonito, no Bonito Beer Cervejas Especiais e em Corumbá, no Empório Branskol Conveniência.



Para outras informações, (011) 9 6476 6327 (Whatsapp – Vivo) – Representante Estadual – João Paulo.