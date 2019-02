US Soccer quer novo torneio de Seleções em 2020

Tamanho do texto

Nicholas Kamm/AFP Em 2016, o Chile bateu a Argentina na decisão da Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos

Uma nova competições entre Seleções das Américas pode surgir em 2020 capitaneada pela US Soccer. A entidade que comanda o futebol nos Estados Unidos oficializou nesta quinta-feira convite aos dez países filiados à Conmebol para o novo torneio. A carta, assinada pelo presidente Carlos Cordeiro, foi enviada às confederações de Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador, Venezuela, Bolívia, Peru e Colômbia. Uma reunião marcada para março, em Miami, com representantes de todos os países, deve discutir o assunto. Se aprovada, a competição acontece entre os meses de junho e julho.

O projeto é ter um torneio disputado de quatro em quatro anos nos moldes da Copa América Centenário, que aconteceu em 2016, também nos Estados Unidos e vencida pelo Chile. Além dos sul-americanos, estariam no torneio seis seleções da Concacaf. No Centenário jogaram Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Haiti e Panamá.

O bom retorno com a Copa América Centenário levou à essa discussão, mas como as conversas estavam estagnadas, a US Soccer resolveu encabeçar o plano e chamar todas confederações para a mesa de negociação e discutirem a criação de uma Super Copa América.

Apesar da ideia dessa nova competição estar em discussão há alguns anos, os dirigentes sul-americanos tinham receio de que sua realização fortaleceria a Concacaf, em detrimento à Conmebol. Essa resistência pode cair graças aos valores envolvidos. Cada Seleção receberia aproximadamente R$ 15 milhões por participação e o campeão levaria mais R$ 18,7 milhões, além de bônus por cada ponto conquistado.