Sport e Bahia empatam no primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste

Williams Aguiar/Sport Club do Recife Decisão do título fica para Salvador, na próxima semana

Ninguém saiu na frente no primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste 2017. Na noite desta quarta-feira (17), Sport e Bahia empataram em 1 a 1 nos primeiros 90 minutos da final na Ilha do Retiro, no Recife/PE. O volante Juninho marcou para o Tricolor de Aço e o xará dele, atacante do Rubro-Negro, deixou tudo igual.



O Sport entrou melhor no jogo e teve boas chances. Na reta final do primeiro tempo, porém, o Bahia conseguiu equilibrar mais o duelo e assustou o goleiro Magrão em algumas ocasiões. Os gols só foram sair na etapa final. Aos 11 minutos, Matheus Reis foi à linha de fundo e levantou a bola na área do Rubro-Negro. A defesa não conseguiu afastar e Juninho bateu com força para abrir o marcador.



Quando parecia que o Tricolor de Aço levaria uma vitória para casa, o Leão apareceu bem para empatar. Aos 35, a bola foi levantada na área após cobrança de escanteio e Juninho, desta vez o do time pernambucano, subiu bem e arrancou o empate.



Apesar da igualdade no placar, o resultado acabou sendo melhor para o Tricolor de Aço, que poderá jogar por um 0 a 0 no duelo da volta, em seus domínios, para garantir o título de campeão. O próximo encontro entre Bahia e Sport está marcado para quarta-feira (24), às 20h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA.