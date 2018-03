Sete vence ABC e fica bem perto de mais uma semifinal do Estadual

O Sete de Dourados deu nesta quinta-feira (15) um grande passo para chegar pela terceira vez seguida à fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. No Estádio Morenão, os douradenses venceram o ABC por 3 a 1 e aumentaram consideravelmente a vantagem que tinham em relação aos adversários. A vitória deixa o Sete junto com o Águia como melhor campanha da competição, mas em desvantagem no número de gols marcados.

Anderson Ramos/Capital News Sete aumenta a vantagem e fica perto da semifinal do Estadual





A superioridade do Sete ficou evidente nos primeiros minutos, apesar do ABC ser o primeiro a assustar em um chute de Marcelinho que desviou na zaga aos três. A chegada de Rodrigo Ost deu qualidade ao time e o meia foi preciso no primeiro gol, aos 17 minutos. Ost recebeu na intermediária e lançou Leandrinho por traz da zaga, O atacante avançou e tocou na saída de Marcos, abrindo o placar.



O ABC ameaçava em chutes próximos à área, mas Diego, em mais uma noite inspirada, dava segurança à defesa. Sem conseguir empatar, o time campo-grandense vacilou no último lance antes do intervalo. Em uma cobrança de lateral pela esquerda, Rodrigo Ost avançou e tocou no canto de Marcos, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol.



O intervalo fez bem ao ABC eu voltou melhor posicionado e sem dar espaços ao Sete. Mais uma vez, porém, a melhor oportunidade parou em Diego, que evitou o gol adversário com uma defesa complicada aos 21 minutos em chute de Raylan. Pouco depois, em contra-ataque, o terceiro gol do Sete parou em Marcos, que evitou gol certo de Rodrigo Ost, mandando a bola para escanteio. Na cobrança, a bola passou pela zaga e sobrou limpa para Jackson mandar para o gol aos 26 minutos.



Com a vantagem de três gols, o Sete buscou administrar ainda mais os último minutos e teve o trabalho facilitado pela expulsão do zagueiro Digão. Mesmo com um jogador a menos, o ABC conseguiu diminuir o prejuízo aos 43 minutos, com Kerman, aproveitou uma solta por Diego, que reclamou de falta no lance. Mas não havia tempo para buscar melhor resultado e a vitória por 3 a 1 do Sete estava consolidada.



Volta



Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, às 15h, no Estádio Douradão. Para reverter a situação, o ABC precisa vencer por uma diferença de três gols para ficar com a vaga. Situação que o Sete, ainda invicto no Estadual, não sofreu.



O classificado enfrenta o Operário FC, que eliminou o Urso de Mundo Novo, com novo empate em 1 a 1. Renan abriu o placar para o time do Sul do Estado e André Paulino, aos 48 do segundo tempo, empatou, evitando o vexame alvi-negro em casa.