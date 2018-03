Seletiva vai definir representantes da Capital nos jogos estaduais

PMCG Seletivas de equipes serão em abril, já para modalidades individuais as inscrições abrem na próxima segunda-feira (19)

Os representantes de Campo Grande nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) serão selecionados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) no mês de abril. Os critérios foram divulgados nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Após consenso definido com técnicos e representantes de equipes escolares, a Funesp vai convidar 16 escolar por modalidade - basquete, handebol, futsal e vôlei. Entretanto, é necessário que as unidades estejam entre as seis primeiras colocadas no ano de 2017, as cinco primeiras colocadas no ano de 2016, as três primeiras colocadas no ano de 2015 e as duas primeiras colocadas no ano de 2014.

Caso o número de equipes por modalidade seja inferior a 8, serão abertas inscrições para participação de competidores interessados. As inscrições devem ser realizadas nos dias 15 e 16 de março de 2018, das 8h às 16h na sede da Funesp.

Já nas modalidades individuais, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (19). Todas as informações estão disponíveis no site da Funesp.