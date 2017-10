Seleção faz penúltimo jogo das Eliminatórias contra Bolívia

Lucas Figueiredo/CBF Tite definiu time titular no último treino na Granja Comari

A Seleção Brasileira chegou na manhã desta quinta-feira (5) em La Paz, onde enfrenta, às 16h

(MS), a Bolívia, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do

Mundo 2018. Já classificado e com o título simbólico garantido, a preocupação do técnico Tite

está nos cartões amarelos. Oito jogadores estão pendurados e, caso sejam advertidos, não

jogam contra o Chile. O técnico viajou com o time que entra em campo definido.



Sem Marquinhos e Marcelo, suspensos, Tite definiu Thiago Silva e Alexa Sandro,

repectivamente, como os substitutos. Filipe Luis, que entraria na lateral esquerda, foi cortado

por lesão. Outra novidade é a volta de Philippe Coutinho entre os titulares. O time que entra

em campo terá Alisson no gol; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro;

Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.



Bolívia e Brasil se enfrentam com arbitragem de Fernando Rapallini, auxiliado por Diego Bonfá

e Gabriel Chade, todos da Argentina.



Cartões

Com a vaga garantida, o que incomoda Tite é a possibilidade de perder algum titular na estreia

da Copa do Mundo, na Rússia. Isso porque jogadores suspensos após o último jogo devem

cumprir a pena no Mundial. Nesta lista então Miranda, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto,

Neymar, Gabriel Jesus, Daniel Alves e Fernandinho. Caso algum deles sejam amarelados em La

Paz, não enfrentam o Chile, na terça (10), no Allianz Parque. Se isso não acontecer, os

pendurados devem ser poupados do último jogo para não correr risco de serem suspensos.



Outros jogos

Bolívia e Brasil é apenas o primeiro jogo da rodada desta quinta. No Estádio Pueblo Nuevo, às

17h (MS), a Venezuela, lanterna com oito pontos, recebe o Uruguai, segundo com 27 e que

pode garantir a vaga com vitória.



As outras três partidas acontecem às 19h30 (MS). Em Barranquilla, a Colômbia, terceira

colocada com 26 pontos, recebe o Paraguai, sétimo com 21 e ainda sonhando com

classificação. No Estádio Monumental de Santiago, Chile, sexto com 23 pontos, e Equador,

oitavo com 20 se enfrentam. Fechando a rodada, a Argentina, quinta colocada com 24 pontos,

recebe o surpreendente Peru, também com 24 pontos, mas na quarta posição.