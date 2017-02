Primeira fase da Copa do Brasil termina com Sete classificado e outras surpresas

Noé Faria Sete venceu o Ríver com gol de Juan e agora encara o Sport pela Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (16) com os últimos cinco jogos e mais surpresas, característica deste formato diferente adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à partir desse ano. Como jogo único para definir os classificados nas duas fases iniciais, não foram raros os casos de equipe menos expressiva no cenário nacional derrubar adversário melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF. O Sete de Dourados aproveitou a oportunidade e chega à segunda fase em sua primeira participação no torneio, enquanto o Comercial, apesar de ter jogado bem e sair aplaudido pelo torcedor, caiu.

Anderson Ramos/Capital News Comercial perdeu para o Joinville no Morenão e deixou a Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou no dia 8 de fevereiro com 80 clubes. Os 40 jogos foram realizados com mando de campo dos times com pior colocação no Ranking, porém, os visitantes, melhores colocados, tinham a vantagem do empate. No Estádio Douradão, o Sete venceu o River-PI por 1 a 0 e avançou, mas esse não foi a única surpresa. Já neste primeiro dia, o Murici-AL venceu o Juventude-RS por 3 a 1, o PSTC-PR fez 2 a 1 o Ypiranga-RS, Audax-SP ganhou do América-RN por 1 a 0, o São Francisco-PA eliminou o Botafogo-PB com 3 a 0 e o Gurupi-TO ganhou do Londrina-PR por 2 a 1.



Nos jogos desta semana, as surpresas ficaram por conta das quedas do Fortaleza-CE, eliminado pelo São Raimundo-PA ao ser derrotado por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Brusque-SC sobre o Remo-PA. O Guarani-CE venceu o Náutico-PE por 1 a 0 e, também pela contagem mínima, o Rio Branco-AC bateu o Figueirense-SC. A eliminação precoce destes times custou o emprego dos técnicos Dado Cavalcante e Marquinhos Santos, respectivamente.



Nesta primeira fase, equipes da Série A passaram sem dificuldade. Corinthians, Sport-PE, Vasco da Gama, São Paulo, Internacional, Fluminense e Cruzeiro seguem na competição.



Segunda Fase

A CBF divulgou nesta quinta a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, com jogos entre os dias 22 de fevereiro, próxima quarta-feira, e 1º de março. No primeiro jogo do Sete contra uma equipe da Série A Nacional, o time douradense vai à Recife enfrentar o Sport na quarta. No mesmo dia, o Sinop-MT recebe o Fluminense, o Cruzeiro joga contra o São Francisco e o Internacional enfrenta o Oeste-SP.



Na semana seguinte, outras equipes na primeira divisão entram em campo. A Ponte Preta enfrenta o Cuiabá-MT em Campinas, o PSTC joga contra o São Paulo, o Brusque-SC recebe o Corinthians e o Vila Nova-GO tem o Vasco pela frente.