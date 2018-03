Por vantagem, Operário denuncia Sete por escalar jogador irregular

A disputa jurídica envolvendo clubes que disputam o Campeonato Estadual deve ganhar novos capítulos e integrantes nos próximos dias. Nesta segunda-feira (19), o Operário FC protocolou denúncia contra o Sete de Dourados que teria utilizado irregularmente o atleta Gustavo Rosolem na primeira rodada da competição. Rosolem teria uma partida de punição à cumprir de pena imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) em maio de 2017.

Noé Faria/Cedida Rosolem (10) foi punido em 2017 e teria ainda uma partida a cumprir neste ano

Como o documento foi protocolado na tarde desta segunda, o Tribunal ainda não se pronunciou se vai ou não acatar o pedido operariano. O caso é semelhante ao eu envolve o Costa Rica, púnico pela utilização de Paulinho nos primeiros três jogos. O lateral havia sido punido por quatro jogos, cumpriu a suspensão automática e ficou devendo três para futuras competições promovidas pela FFMS.



Em relação ao ex-jogador do Sete – Rosolem se transferiu para o Fluminense de Feira-BA após o segundo jogo -, a punição está relacionada à expulsão sofrida por ele na partida contra o Comercial na rodada de ida nas quartas de final. Cumpriu suspensão automática na volta, mas o julgamento aconteceu após o término do campeonato. Ele foi punido com dois jogos, restando um para ser pago. Como não disputou a Série B MS por nenhuma equipe, deveria ter fica fora do jogo de estreia, contra o Urso de Mundo Novo, dia 18 de janeiro, o que não aconteceu.



De acordo com o advogado do Operário, Rafael Meirelles, o objetivo da ação e derrubar a vantagem que o Sete tem em relação ao clube, já que se enfrentam na fase semifinal do Estadual. “O Sete utilizou um atleta irregular e por isso teve vantagem sobre os adversários. Nosso objetivo não é excluir o time da competição, mas que as vantagens obtidas sejam então repassadas ao Operário”. Segundo Meirelles, o TJD-MS não tem prazo para responder ao pedido operariano.



Pelo lado do Sete, o gestor Tony Montalvão fez uma postagem em sua página pessoal no Facebook abordando o assunto. Segundo ele, “o Sete de Dourados entende que o atleta cumpriu a punição e está tranquilo em relação a isso. Irá aguardar até porque não temos nada a temer”.



Sete e Operário começam a decidir um lugar na fase final do Estadual nesta quarta-feira (21), no Estádio Morenão, em Campo Grande. A volta está marcada para o domingo (25), no Douradão. Se não houver mudanças, o time douradense, com melhor campanha até agora, joga pela igualdade após os dois jogos – dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.