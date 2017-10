Paysandu, CRB e Goiás vencem e ganham fôlego contra o rebaixamento

Divulgação Com 21 gols, Bergson se isola ainda mais na artilharia

A Série B do Campeonato Brasileiro está na 28ª rodada, iniciada na terça-feira, e, nesta sexta (6), aconteceram três jogos com vitórias de clubes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. Paysandu-PA, CRB-AL e Goiás-GO venceram e vão fechar a rodada fora da degola.



Em Varginha, o Boa Esporte-MG recebeu o Paysandu e saiu na frente aos 37 minutos do primeiro tempo com Douglas Assis marcando de cabeça. No segundo tempo, o time mineiro teve oportunidade de ampliar na cobrança de pênalti de Thaciano, defendida por Emerson. Depois, o Papão dominou as ações e conseguiu o empate aos 41, com gol de Bergson, de pênalti. Já nos acréscimos, aos 49, Guilherme Santos cobrou falta, Diego Ivo subiu e garantiu a virada para o Paysandu por 2 a 1. Com 36 pontos, o time paraense é o 12º colocado, enquanto o Boa, com 37, aparece na 11ª posição.



Buscando reabilitação na Série B, o CRB recebeu o ABC-RN no Estádio Rei Pelé e voltou a vencer após cinco derrotas seguidas. Criando mais chances e pressionando o visitante, o time alagoano venceu por 1 a 0, com gol de Danilo Pires, de cabeça, marcado aos 24 minutos do primeiro tempo. Com 35 pontos, o CRB subiu para o 13º lugar. O ABC, com 18, segue na lanterna da competição.



Fechando a noite, Goiás e Náutico se enfrentaram no Serra Dourada. Ameaçando mais, o Esmeraldino venceu por 2 a 0 em jogo de poucas chances claras de gol.

Divulgação Goiás venceu o Náutico e se afastou da zona de rebaixamento

O time goiano soube aproveitar uma das oportunidades e marcou aos 42 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Victor Bolt, Carlos Eduardo avançou e chutou de pé esquerdo para marcar.

Aos 32, Tiago Luis ampliou.

Agora com 34 pontos, o Goiás subiu para o 14º lugar e se afastou da temida zona de rebaixamento. O Timbu, com 23, ocupa a 19ª posição.



Outros jogos

Neste sábado, quatro partidas completam a rodada. O Criciúma-SC, que busca se aproximar do G4, recebe o campeão da Primeira Liga, Londrina-PR. Na Arena Barueri, o Oeste-SP, que pode terminar a rodada na quinta posição, recebe o Guarani-SP, em queda livre.



No Arruda, o Santa Cruz-PE buca sair da zona de rebaixamento contra o América-MG, ainda no G4. Para encerrar, briga direta contra a zona de rebaixamento entre Luverdense-MT e Figueirense-SC no Estádio Passos das Emas.



A liderança da Segundona do Brasileiro é do Internacional, com 54 pontos, seguido pelo Paraná Clube-PR com 49, Ceará-CE com 48 – todos já jogaram na rodada – e o América, também com 48. Na zona de rebaixamento estão Luverdense, Santa Cruz, Nautico-PE e ABC.