Palmeiras vence San Lonrenzo e faz melhor campanha da primeira fase da Libertadores

Agência Palmeiras Vitória em casa deixa o Palmeiras com melhor campanha da primeira fase da Libertadores

O Palmeiras terminou a primeira fase da Libertadores como a melhor campanha. A marca foi garantida na rodada final da primeira fase ao vencer o San Lonrenzo-ARG por 1 a 0 em São Paulo e contou com o inesperado tropeço do Cruzeiro, até então invicto, ao perder para o Emelec-EQU por 2 a 1 no Mineirão. A marca dá ao Verdão a vantagem de decidir em casa os confrontos eliminatórios até a semifinal, já que a decisão será disputada em jogo único em Santiago, no Chile.

O primeiro tempo no Allianz Parque, apesar do domínio palmeirense, não teve grandes chances de gol e terminou zerado. Com dificuldade na criação, o Palmeiras tentou alternativas como trocar posicionamentos dos seus jogadores, como Dudu e Raphael Veiga pelos lados, mas sem confundir a defesa adversária. Os argentinos apelavam para o contra-ataque, mas paravam na bem postada zaga verde com Luan e Gustavo Gómez.

Na segunda etapa o Palmeiras melhorou e passou a levar mais perigo ao gol de Monetti, principalmente após as mudanças de Luis Felipe Scolari. Arthur Cabral e Gustavo Scarpa entraram e participaram do lance que saiu o gol verde. Aos 23 minutos, Dudu cruzou e Zé Rafael, de cabeça, obrigou Monetti a fazer uma grande defesa. A jogada seguiu após o rebote e a bola chegou a Gustavo Scarpa fora da área. O meia se livrou da marcação e bateu colocado, mas a bola, defensável, passou por baixo do corpo do goleiro argentino, morrendo na rede, fazendo o placar de 1 a 0.

No outro jogo do Grupo F, Junior Barranquila-COL perdeu para o Melgar-PER por 1 a 0. O Palmeiras terminou na liderança com 15 pontos, seguido pelo San Lonrenzo com dez, ambos classificados. Melgar, com sete, vai para a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro também somou 15 pontos no Grupo B, mas leva desvantagem em relação aos paulistas no saldo de gols – 12 a 9.