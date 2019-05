Operário enfrenta União neste sábado em busca de vitória fora de casa

Anderson Ramos/Capital News Técnico Celso Rodrigues e gerente de futebol Rodrigo Grahl embarcaram confiantes para Rondonópolis

A delegação do Operário FC já se encontra em Rondonópolis para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1), o Galo enfrenta o União-MT pela penúltima rodada da primeira fase da Série D e precisa vencer para seguir com chances de classificação para segunda fase. A arbitragem será de Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Luisa Naujorks Reis e Tiago Augusto Kappes Diel.

A confiança do técnico Celso Rodrigues em buscar o resultado positivo está no bom gramado do Estádio Luthero Lopes. O time tem tido dificuldades nos jogos como mandante no Estádio Jacques da Luz mas, fora de casa, fez bons jogos contra o Patrocinense-MG, apesar da derrota, e na vitória sobre a Anapolina-GO. Outro fator positivo é que o clube quitou todos os débitos e salários com os jogadores, o que deixou o ambiente mais tranquilo para a partida.

Para o jogo deste sábado, a única ausência é o meia Wesley, suspenso por ter sido expulso no domingo. Para compensar, o meia Cadu, voltando de suspensão, está de volta. O meia Fernandinho e o atacante Araújo, não relacionados na última partida, também viajaram. O zagueiro André Paulino, o lateral Wender e o atacante Pedro Hulk, foram dos planos do treinador, pediram desligamento do clube.

Se não houver surpresas, o Operário começa jogando com Jota no gol; Thiaguinho, Carlão, Bruno Centeno e Alan; Daniel Lucini, Ygor, Cadu e Lucas Kattah; Regis Wenzel e Firmino.