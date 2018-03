Operário busca empate nos acréscimos e avança à semifinal do Campeonato Estadual

Anderson Ramos / Capital News Atrás do placar , Operário buscou o Gol a todo momento, e conseguiu no fim do jogo

Foi no sufoco, com gol no último minuto, mas o Operário FC chega pelo terceiro ano seguido na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Contra o Urso de Mundo Novo, no Estádio Morenão, nesta quinta (15), o Galo passou quase que o tempo total de jogo desclassificado, com o adversário em vantagem, mas um escanteio no último minuto deu chance para o zagueiro André Paulino aparecer como o Salvador da Pátria operariana ao marcar o gol de empate e da classificação, repetindo o goleiro França em 2016, que defendeu pênalti aos 48 do segundo tempo contra o Ivinhema, na oportunidade também colocando o time entre os quatro melhores.



O Galo agora espera o classificado entre ABC e Sete de Dourados. No primeiro jogo, os douradenses venceram por 3 a 1 e abriram larga vantagem para também avançarem e poder repetir o duelo entre os dois.



Com a bola rolando, o Operário ficou longe do time que a torcida esperava e foi surpreendido pela postura do Urso, que tomava a iniciativa do jogo e, aproveitando disso, abriu o placar. Aos 16 minutos, em jogada pela esquerda, o lateral Edy tocou com o braço na bola. Pênalti que Renan cobrou no minuto seguinte, o goleiro Pereira defendeu parcialmente e o próprio atacante aproveitou a sobra para marcar, vantagem que seguiu até o intervalo.



No segundo tempo o Operário fez o que se esperava e tentava o empate que lhe valeria a classificação. Na melhor chance, Coruja acertou o travessão de Roger Medeiros após cruzamento, animando a torcida que seguia apoiando o time. O Urso seguia fechado e tentando aproveitar os contra-ataques, mas sem sucesso. Já nos acréscimos, a última chance apareceu em escanteio pela direita. Igor Vilela cobrou com perfeição e André Paulino subiu mais que os marcadores e cabeceou certeiramente, soltando o grito de gol e da classificação.



Semifinal



Com a vaga garantida, o Sete venceu por 3 a 1 e ficou muito perto da classificação, já que até com uma derrota por dois gols de diferença, em casa, avança. Na outra chave, o Corumbaense espera entre Novo e Águia Negra, que começaram com um empate em 1 a 1. Os dois voltam a se enfrentar domingo e o vencedor se classifica, tendo o time de Rio Brilhante a vantagem do empate.